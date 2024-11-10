Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и спикер областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили сотрудников и ветеранов регионального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником.

«Этот день наполнен гордостью и благодарностью за вашу самоотверженную службу, за то что вы, рискуя собой, стоите на защите покоя и безопасности, — говорится в поздравлении. — Каждый из вас, независимо от звания и должности, вносит свой вклад в общее дело. Ваша работа — это призвание, которое требует отваги, терпения и большой любви к людям, не зависит от времени суток и вашего местоположения. Вне зависимости от того, несёте вы дежурство или нет, вы всегда готовы восстановить справедливость и прийти на помощь, если того потребуют обстоятельства. Вы ежедневно сталкиваетесь с вызовами, преодоление которых требует больших физических и душевных сил. Эти качества делают вашу службу такой важной для общества.

Особенную благодарность хотелось бы выразить ветеранам органов внутренних дел. Ваши опыт и мудрость — надежный ориентир для молодых коллег. Вы передали им не только знания, но и дух справедливости, который так важен в вашей работе. Своим примером показали, что такое мужество, благородство и честь. Спасибо вам за это!

В этот праздничный день от всей души желаем всем сотрудникам органов внутренних дел здоровья, счастья и благополучия. Пусть каждый день вашей службы будет приносить удовлетворение и радость от того, что вы делаете мир лучше. А тем, кто уже завершил свою службу, желаем крепости духа и уважения за ваш вклад в нашу безопасность».