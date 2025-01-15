Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили сотрудников и ветеранов следственного управления Следственного комитета России по Липецкой области с Днём образования Слественного комитета РФ.

«В 2011 году Следственный комитет стал самостоятельным государственным органом, а его сотрудники теперь всегда на передовой в борьбе с преступностью, – говорится в поздравлении. – Следователи, криминалисты, эксперты задействованы в расследовании сложных многоэпизодных дел, защищают интересы граждан и государства.

Коллектив регионального следственного управления СК – это мужественные и самоотверженные люди. Вы несете свою службу круглые сутки, стоите на страже законных прав жителей региона. Раскрываете и расследуете резонансные преступления, в том числе, совершенные в прошлые годы, восстанавливаете справедливость, реализуя главный принцип правосудия – неотвратимость наказания.

Благодарим вас за труд и добросовестность, активную позицию и готовность прийти на помощь в самых непростых ситуациях. Желаем вам мира, добра, благополучия. Успехов в несении службы и новых побед».