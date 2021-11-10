Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили сотрудников и ветеранов регионального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«В вашей работе главное – служение Родине и людям, – говорится в поздравлении. – От стойкости и мужества полицейских зависят безопасность и спокойствие граждан, их уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне.

Конструктивное взаимодействие управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Липецкой области с органами власти способствует устойчивому социально-экономическому развитию региона. Каждый из вас вносит серьезный вклад в дело обеспечения защищенности, стабильности и безопасности жителей нашего региона. За девять месяцев этого года достигнут стопроцентный результат в раскрытии убийств и разбоев. Пресечено 934 наркопреступления, 83 преступления против государственной власти, в том числе 42 факта взяточничества и посредничества в нем.

Сотрудники полиции Липецкой области с честью и достоинством несут службу по охране правопорядка. В послужном списке многих из вас – длительные командировки в «горячие точки». Особые слова благодарности мы говорим ветеранам, отдавшим многие годы правоохранительной системе. Обеспечивая преемственность в работе полиции, передавая бесценный опыт молодым коллегам, вы вносите весомый вклад в профилактику правонарушений и преступлений, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, пропаганду правовых знаний среди населения».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали ветеранам ведомства, всем сотрудникам органов внутренних дел и их семьям крепкого здоровья, оптимизма, дальнейших успехов в решении поставленных задач, личного счастья и благополучия.