Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили работников и ветеранов управления Федеральной службы безопасности РФ по Липецкой области с профессиональным праздником, который отмечается сегодня в стране.

«Невозможно переоценить роль и значение вашей благородной службы во имя России, – говорится в поздравлении. – Деятельность органов государственной безопасности с момента создания в 1917 году осуществлялась на передовых рубежах и всегда была сопряжена с опасностью и высокой ответственностью. Такая работа под силу только настоящим профессионалам, честным и неравнодушным людям.

Защита национальных приоритетов страны, охрана ее конституционного строя являются важнейшими стратегическими направлениями вашей работы. Сегодняшние угрозы и вызовы требуют от сотрудников госбезопасности сплоченности и высокой компетентности, мужества, верности долгу.

Гордимся, что все эти качества всегда отличали личный состав управления ФСБ по Липецкой области. Уверены, что вы и в дальнейшем будете с честью выполнять сложные и ответственные задачи».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали сотрудникам и ветеранам регионального УФСБ отличного здоровья, благополучия, стойкости и дальнейших успехов в профессиональной деятельности на благо России и Липецкой области.