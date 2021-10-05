Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили учителей, работников и ветеранов сферы образования региона с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«Благодаря мудрым педагогам юные жители Липецкой области становятся личностями, входят в самостоятельную жизнь с прочными знаниями, – говорится в поздравлении. – В каждом ученике остается частичка вашей души, именно поэтому, став взрослыми, мы всегда с теплотой и благодарностью вспоминаем тех, кто нас учил.

Перед учителями сегодня поставлена цель – подготовить молодое поколение, полностью соответствующее вызовам и требованиям новой эпохи. И липецкие педагоги с этой задачей успешно справляются. За высокие результаты в обучении и профессиональной подготовке, применение новаторских педагогических средств работникам системы образования региона, где сегодня трудятся 32 тысячи человек, присуждаются областные премии. Самые достойные получают звания «Заслуженный работник образования Липецкой области». Ежегодно проводятся областные смотры профессионального мастерства. Высокое звание «Учитель года» липецкие педагоги завоевывали и на всероссийских конкурсах.

Областная власть уделяет особое внимание совершенствованию и развитию системы образования в Липецкой области. Мы стремимся, чтобы юные липчане получали все самое лучшее. Строительство новых и реконструкция существующих школ и детских садов, закупка современного оборудования, обеспечение достойной оплаты труда педагогов, все это в числе приоритетных задач администрации региона.

Липецкая школа славится сильными педагогическими традициями. Особые слова благодарности за это – ветеранам сферы образования. Продолжая их дело, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих липецких педагогов можно назвать уникальным.

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов поблагодарили учителей за огромный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и пожелали педагогам доброго здоровья, благополучия, оптимизма и благодарных учеников.