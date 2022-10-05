Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили учителей, работников и ветеранов сферы образования региона с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«От педагога во многом зависит будущее его учеников, – говорится в поздравлении. – Вы мотивируете, учите верить в себя, раскрываете таланты и помогаете выбрать жизненный путь. Ваша работа одна из самых ответственных, трудных и важных.

В сфере образования Липецкой области трудится свыше 33 тысяч человек, более восьми тысяч из них – учителя, перед которыми сегодня стоят непростые, но интересные задачи – быть педагогами нового времени, говорить с учениками на одном языке, модернизировать образовательный процесс. И наши учителя с этим блестяще справляются, постоянно подтверждают свой профессионализм, побеждая в престижных конкурсах, выпуская медалистов и стобалльников.

Самым достойным педагогам присваиваются звания «Заслуженный работник образования Липецкой области». В этом году в регионе 30 таких учителей. Еще 47 человек удостоены звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

Мы стараемся создавать достойные условия для работы учителей, строим новые школы и оснащаем их по лучшим стандартам. Разрабатываем актуальные меры поддержки. В этом году ввели единовременную выплату для молодых педагогов – не только для учителей, но и для логопедов, дефектологов, педагогов-психологов.

Особые слова благодарности – ветеранам сферы образования, которые заложили сильнейшие педагогические традиции, подготовили много целеустремлённых специалистов, развивающих сегодня наш регион.

Мы благодарим вас за труд, гордимся каждым учителем! Желаем профессиональных успехов, искренней любви учеников, крепкого здоровья, счастья и благополучия!».