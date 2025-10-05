Руководители Липецкой области поздравили учителей с профессиональным праздником

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили педагогов региона с Днём учителя.

«Примите самые искренние и тёплые поздравления с вашим профессиональным праздником, – говорится в поздравлении. – Сегодня в образовательных организациях региона работают 33 тысячи человек. Ваш труд – это искусство разжигать в детских сердцах искру любознательности, вести за собой в мир открытий, поддерживать в трудную минуту и радоваться каждому успеху вместе с учениками.

Мы гордимся липецкими педагогами. В этом году наш регион вошёл в топ-3 по результативности на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в ЦФО. Наши педагоги – лауреаты, призёры и победители профессиональных испытаний. А в 2026 году Липецкая область примет финал Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» – это блестящее подтверждение вашего профессионализма и эффективности системы образования региона.

В свою очередь мы стремимся создать все условия, чтобы ваша работа приносила радость и вдохновение. В этом году в Липецке распахнули двери две новые современные школы-тысячники, а в десяти школах и двух детских садах идёт капитальный ремонт.

Особое внимание мы уделяем поддержке педагогических кадров. С 2023 года 564 молодых специалиста получили единовременные выплаты в размере от 150 до 200 тысяч рублей. В регионе успешно реализуются программы адресной поддержки сельских учителей, классных руководителей и советников директоров по воспитанию. Для нас важно, чтобы вы чувствовали: ваш труд ценится, ваши усилия замечены, а ваше профессиональное развитие всегда будет важным направлением нашей работы.

Вместе мы создаём среду, где каждый ребёнок может раскрыть свои способности, а каждый педагог – реализовать свой потенциал. В системе дополнительного образования региона сегодня эффективно работают восемь детских технопарков «Кванториум», три центра цифрового образования «IT-куб», 22 площадки «IT-bit» и 166 «Точек роста».

Особую благодарность хочется выразить ветеранам педагогического труда. Вы создали ту прочную основу, на которой сегодня стоит наше образование. Ваши профессионализм, преданность делу и умение видеть в каждом ребёнке личность – это бесценное наследие, которое мы обязаны беречь.

Дорогие педагоги! Пусть каждый день приносит вам радость от общения с учениками, а ваши сердца согреваются их успехами. Крепкого здоровья, терпения, благополучия и счастья!»