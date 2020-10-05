Руководители Липецкой области поздравили учителей с профессиональным праздником

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили учителей, работников и ветеранов сферы образования региона с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«По замечательной традиции каждый год 5 октября мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим самую благородную и созидательную профессию в мире – профессию учителя, – говорится в поздравлении. – Сложнейшая задача учителей сегодня – привить детям интерес к знаниям, который сохранялся бы в течение всей жизни.

Успех каждого ребенка станет успехом нашей страны, и неоценимая роль в этом будет принадлежать вам, дорогие педагоги! Вы учите детей чести и достоинству, добру и справедливости. В каждом ученике остается частичка вашей души, именно поэтому, став взрослыми, мы всегда с теплотой и благодарностью вспоминаем тех, кто нас учил.

Сегодня хороший учитель – тот, кто не только квалифицированно дает детям знания, но и формирует умение ориентироваться в жизни, принимать самостоятельные решения, нести ответственность за свои поступки. Этот без преувеличения подвижнический труд требует от педагогов лучших человеческих качеств, безграничной любви к своим ученикам и преданности профессии. В последние годы особое внимание уделяется работе с талантливыми детьми и молодежью. Выявление, развитие и поддержка одаренных ребят – одно из важнейших направлений государственной политики, реализуемой администрацией Липецкой области.

Пристальное общественное внимание к профессии педагога свидетельствует о значимости вашего труда для государства. Время диктует учителю необходимость не только обладать специальными знаниями, владеть новейшими средствами и методиками обучения, но и осознавать глубокие перемены в обществе. Липецкая область гордится сплоченным и нацеленным в будущее отрядом работников образования, в котором трудятся около 20 тысяч человек. Достижения системы образования – победы в олимпиадах, конкурсах и чемпионатах, лидирующие позиции в национальных и инновационных проектах, сотрудничество с ведущими корпорациями страны – это заслуга каждого из вас.

Государство много делает для укрепления престижа профессии педагога, повышения социального статуса, и, конечно, эта работа в нашей области будет продолжена. Липецкую школу отличают сильные педагогические традиции. Особые слова благодарности за это – ветеранам сферы образования. Продолжая их дело, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс».

Игорь Артамонов и Павел Путилин поблагодарили липецких учителей за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд и пожелали крепкого здоровья, оптимизма и искренней любви благодарных учеников.