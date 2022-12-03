Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили юристов и ветеранов липецкого юридического корпуса с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«День юриста – это праздник представителей одной из самых необходимых и востребованных в мире профессий, – говорится в поздравлении. – Жизнь современного общества невозможна без юриспруденции. Сегодня нет ни одной сферы деятельности, которая могла бы обойтись без правовой поддержки. Нередко судьба человека, предприятия, организации зависит от добросовестного труда представителей юридических профессий – судей, работников прокуратуры, адвокатов, юрисконсультов. Поэтому быть юристом не только большая честь, но и огромная ответственность.

Вы способствуете воплощению в жизнь идей справедливости, верховенства закона, повышению уровня правовой культуры граждан. Успешность реализации этих социальных задач зависит от умения объединиться. В Липецкой области сформировано сильное юридическое сообщество, повышается качество подготовки специалистов данного профиля в вузах региона, развивается научная и практическая деятельность в сфере права

Особая социальная миссия всего юридического сообщества состоит в правовом просвещении населения, развитии механизмов бесплатной юридической помощи малообеспеченным гражданам. В свою очередь исполнительная и законодательная власть Липецкой области делает все необходимое для укрепления и развития правовых институтов в регионе».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали юристам региона и ветеранам липецкого юридического сообщества здоровья, благополучия, признания коллег, дальнейших успехов в трудном и благородном деле – утверждении закона и справедливости как безусловной нормы жизни общества.