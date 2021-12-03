Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили юристов и ветеранов липецкого юридического корпуса с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«День юриста отмечается в знак уважения и общественного признания заслуг судей, адвокатов, нотариусов, правоведов, работников органов правопорядка в формировании правового государства, укреплении законности, защите конституционных прав и свобод граждан, – говорится в поздравлении. – От вас в немалой степени зависит исполнение законов, а значит – стабильное развитие экономики, соблюдение правопорядка, общественное спокойствие, безопасность жизни и здоровья граждан.

Профессия юриста требует не только глубоких знаний и объективности, но и порядочности, честности, особого чувства социальной справедливости. Сегодня в Липецкой области сформирован действенный корпус юристов-профессионалов, занятых в различных сферах правовой деятельности. Всех вас объединяет общая задача – обеспечение торжества закона в регионе.

Особая социальная миссия всего юридического сообщества состоит в правовом просвещении населения, развитии механизмов бесплатной юридической помощи малообеспеченным гражданам. В свою очередь исполнительная и законодательная власть Липецкой области делает все необходимое для укрепления и развития правовых институтов в регионе».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали юристам региона и ветеранам липецкого юридического сообщества здоровья, благополучия, признания коллег, дальнейших успехов в трудном и благородном деле – утверждении закона и справедливости как безусловной нормы жизни общества.