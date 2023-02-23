Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили ветеранов, военнослужащих и всех жителей региона с Днем защитника Отечества.

«23 февраля мы чествуем тех, кто доблестно защищал родную землю от захватчиков, и тех, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу в Вооруженных силах нашей страны, – говорится в поздравлении. – Российская армия и флот всегда были сильны не только боевой мощью и профессиональной выучкой солдат и офицеров, но и силой духа, воинским братством, мужеством.

Липецкая земля славится боевыми традициями. Отвага, самоотверженность и сплоченность остаются для жителей региона образцом служения Отечеству. Эти качества вызывают искреннее уважение к людям, которые своей профессией избрали защиту Родины. Особые слова благодарности в этот праздничный день – ветеранам Великой Отечественной войны, Вооруженных сил и участникам локальных военных действий.

Михаил Водопьянов, Суламбек Осканов – наши земляки в числе первых удостоены высочайших званий Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации. Имена проявивших героизм Эдуарда Белана, Андрея Теперика, Олега Пешкова знает вся Россия. И сегодня воины-липчане так же храбро сражаются в ходе специальной военной операции. Наши военнослужащие в боях с националистами показывают примеры стойкости и отваги, получают награды за мужество и доблесть. Ими гордится страна.

Мы никогда не брались за оружие первыми. Никто из ветеранов Великой Отечественной войны даже не мог представить, что когда-нибудь снова увидит свастику на военной форме. Но это случилось. И случилось там, где наши отцы, деды и прадеды проливали свою кровь. Националистический режим сегодняшней Украины, наплевав на свою историю, начал убивать мирных граждан на Донбассе. И специальная военная операция стала единственной возможностью остановить геноцид.

Наш священный долг перед предками, подарившими нам свободу и независимость, искоренить нацизм. И сегодня, когда российские воины самоотверженно сражаются за мир на Донбассе, выступают за добро и справедливость, им особенно нужна наша поддержка. Жители всех городов и районов Липецкой области вместе с волонтерами и областным штабом общественной поддержки «Своих не бросаем» собирают и отправляют гуманитарную помощь бойцам в зону специальной военной операции.

Максимальное содействие оказывается семьям мобилизованных липчан в решении возникающих вопросов. Липчане везут на Украину гуманитарные грузы, помогают восстанавливать инфраструктуру Володарского района, размещают на территории области прибывших из новых российских регионов женщин и детей, дают им все необходимое для нормальной жизни.

Спасибо всем за неравнодушие! Мы сплотились еще больше и обязательно дождемся наших бойцов с победой! И это будет наша общая победа!

Тяжелый ратный труд всегда в почете в России. И поэтому День защитника Отечества – праздник всех, кто любит Родину и уважает ее историю».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали ветеранам, солдатам и офицерам, всем, кто служит и добросовестно работает на благо Липецкой области и России, доброго здоровья, благополучия, удачи в делах и мира в доме.