Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили ветеранов, военнослужащих и всех жителей региона с Днем защитника Отечества.

«23 февраля – праздник сильных и мужественных людей, обладающих воинской и гражданской честью, всех, кто самоотверженно любит Родину и уважает ее историю, – говорится в поздравлении. – В каждом доме, семье бережно хранят память о героизме отцов, дедов и прадедов, гордятся теми, кто сегодня надежно обеспечивает безопасность и обороноспособность страны.

Боевое мастерство и личное мужество остаются главными качествами российских солдат и офицеров. Наш долг – продолжать лучшие традиции русской армии, которые возрождаются сегодня в Вооруженных силах, кадетских, нахимовских и суворовских училищах. Сегодня мы чествуем не только тех, кто отстаивает свободу и независимость Родины с оружием в руках, но и тех, кто своим трудом укрепляет боевую и экономическую мощь страны, растит и воспитывает молодое поколение в духе любви и преданности Отечеству.

Особые слова поздравлений и сердечная благодарность – нашим ветеранам. В историю страны навечно вписаны имена героев, чьи ратные и трудовые подвиги в годы Великой Отечественной войны всегда будут примером и предметом гордости для последующих поколений россиян».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали ветеранам, солдатам и офицерам, всем, кто служит и добросовестно работает на благо Липецкой области и России, доброго здоровья, благополучия, удачи в делах и мира в доме.