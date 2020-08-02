Руководители Липецкой области поздравили железнодорожников региона с профессиональным праздником

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником – Днем железнодорожника, который отмечается сегодня.

«Десятитысячный коллектив железнодорожников Липецкой области достойно встречает профессиональный праздник, – говорится в поздравлении. – Многие из вас в этот день на рабочих местах: в кабинах локомотивов, за диспетчерскими пультами, на путях и перегонах.

За последние годы заметно вырос уровень конструктивного сотрудничества, взаимопонимания и оперативного решения имеющихся проблем между администрацией Липецкой области и руководством ЮВЖД. В регионе только в первом полугодии 2020 года погрузка выросла на 4,5% и составила 12,6 миллиона тонн.

Основной пассажиропоток обеспечивают трудовые коллективы старейших железнодорожных узлов Елец и Грязи-Воронежские. Постоянно совершенствуется и развивается инфраструктура отрасли, реконструируются вокзалы, оснащаются новым оборудованием станции. Приоритетами совместной деятельности определены обеспечение устойчивости и безопасности работы железнодорожного транспорта за счет технического перевооружения, повышение объемов грузовых и качества пассажирских перевозок.

Особые слова благодарности – людям старшего поколения, ветеранам отрасли. Их волей, энергией, упорным трудом создавалась слава липецких железнодорожников, формировались традиции трудового коллектива. Уверены, что железнодорожники, верные традициям, будут и впредь приумножать профессиональные достижения».

Игорь Артамонов и Павел Путилин пожелали работникам отрасли и их семьям доброго здоровья и благополучия, успехов во всех делах и начинаниях на благо Липецкой области и России.

Фото: липецкаяобласть.рф