Руководители Липецкой области поздравили женщин с Днем матери

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили жительниц региона с одним из самых теплых и светлых праздников – Днем матери, который в России отмечается сегодня.

«Для каждого из нас это замечательная возможность еще раз выразить благодарность и безграничную признательность самым дорогим нашему сердцу женщинам за их любовь, поддержку и понимание, – говорится в поздравлении. – От вас зависят здоровье и благополучие ребенка, его интеллектуальное развитие, нравственный стержень, отношение к жизни и окружающим людям. Это огромная ответственность и повседневный самоотверженный труд.

В Липецкой области действует комплексная система поддержки женщины-матери, улучшения условий жизни и воспитания детей. Во многом благодаря постоянному вниманию и заботе областной власти увеличивается количество многодетных семей. Сегодня их в регионе – более 14,5 тысячи. В таких семьях воспитываются 47796 детей.

Самым достойным жительницам региона с 2001 года вручается почетный знак Липецкой области «Слава Матери». Ежегодно награду получают 25 женщин, вырастивших сыновей и дочерей, внесших большой вклад в социально-экономическое развитие региона и России».

Игорь Артамонов и Павел Путилин пожелали всем мамам Липецкой области добра, мира и благополучия: «Пусть в ваших домах всегда живут счастье и радость, будут здоровы родные и близкие, исполняются все мечты и желания!».