Руководители Липецкой области поздравили жителей Липецкой области с Днем народного единства

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили жителей региона с Днем народного единства.

«Этот праздник служит нам напоминанием о том, что мы – единый народ с богатой историей и культурными традициями, – говорится в поздравлении. – Национальное согласие – это основа нашего государства, наша главная национальная идея.

Во все времена россияне с отвагой и мужеством защищали Отечество, приумножали его социально-экономический потенциал, принося Родине славу великой державы. Сегодня от нашей гражданской солидарности зависит будущее страны, благополучие общества. Только вместе, объединив усилия, можно преодолеть любые трудности, изменить жизнь к лучшему.

Когда мы живем в нашей стране как одна дружная семья, когда помогаем друг другу – мы сильны и непобедимы. И жители Липецкой области, как и все россияне, самоотверженно трудятся ради великого будущего нашего Отечества.

Страна уверенно идет вперед по пути укрепления гражданского общества, экономического и социального развития. И сегодня особенно важно сохранять единство и верность многовековым традициям, чтобы приумножить мощь и величие нашей Родины».

Игорь Артамонов и Павел Путилин пожелали всем мира, доброго здоровья, счастья и новых побед во имя единства и процветания Отчизны.