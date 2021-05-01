Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили жителей региона с Первомаем.

«Этот праздник – не просто дань традиции, он является символом единения россиян и в радостные дни, и в дни нелегких испытаний, знаком уважения к созидательному труду человека, – отмечается в поздравлении. – Ведь только консолидация усилий позволит нам добиться достойного уровня жизни. Только так мы сможем гордиться Россией как богатой и самой прекрасной страной в мире.

Сегодня благодаря вашему труду, дорогие липчане, наша область стала социально стабильным регионом, который уверенно занимает лидирующие позиции в экономике России. Поэтому защита и обеспечение социальных прав работников – в числе приоритетных задач региональной власти. Здесь мы тесно сотрудничаем как с работодателями, так и с профсоюзами.

В Липецкой области продолжается строительство жилья, дорог, школ, детских садов и больниц, открываются новые предприятия, спортивные площадки и дома культуры, благоустраиваются города и села. В полном объеме выполняются социальные обязательства государства перед населением. Особое внимание уделяется поддержке материнства и детства, малообеспеченных жителей региона, ветеранов Великой Отечественной войны. За всем этим – рабочий человек, его знания, умения, опыт. Имена 30 лучших тружеников по доброй традиции занесены на Доску почета «Трудовая слава Липецкой области».

Первомай, родившийся более 150 лет назад в эпоху борьбы рабочих за свои права, сегодня отмечается как день мира и согласия. Он олицетворяет глубокое уважение к созидательному труду, который обеспечивает благополучие и каждой семьи, и государства в целом. Пусть этот праздник будет светлым и радостным! Пусть Ваш труд всегда приносит достаток, а вера в собственные силы помогает каждому добиться новых побед».

Игорь Артамонов и Павел Путилин пожелали всем жителям Липецкой области мира, здоровья, добра и весеннего настроения.