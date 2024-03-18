Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили жителей региона с Днем воссоединения Крыма с Россией, которое отмечается сегодня.

«Липецкая область вместе со всей нашей Родиной отмечают десятую годовщину этого знаменательного события. Результаты референдума, проведенного весной 2014 года в Крыму, — окончательный и исторический выбор его жителей. Восстановление справедливости, — говорится в поздравлении. — Значение Крыма, Севастополя для каждого россиянина переоценить невозможно. История, культура нашей страны — все это единое целое с историей полуострова. Россия возводила здесь города. Многие поколения наших предков героически защищали эту землю и не раз показывали настоящие образцы мужественности и стойкости. Поэтому Крымская весна — особая дата в новейшей истории нашей страны.

Липецкая область все десять лет сотрудничает с Крымом. У нас налаженные торгово-экономические, культурные, научные связи. Уверены, что со временем контакты станут еще теснее. А дружба регионов будет только крепнуть».

Игорь Артамонов и Владимир Сериков пожелали всем мира, благополучия и новых достижений на благо Липецкой области и России.