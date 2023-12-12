Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили жителей региона с одним из самых значимых государственных праздников – Днем Конституции Российской Федерации, который отмечается сегодня.

«В этом году исполняется 30 лет со дня принятия Основного закона страны, который стал не просто декларацией, он был и остается документом, определяющим стратегический курс развития нашего государства на конституционных принципах, – говорится в поздравлении. – Провозгласив высшей ценностью права и свободы человека, Конституция явилась основой демократических реформ, модернизации экономики, социальных преобразований. Она способствует консолидации общества, укреплению межнационального мира и согласия, развитию исторических и культурных традиций.

Обновленная на всенародном референдуме в 2020 году Конституция дала новый импульс развитию России как правовому социальному государству. Опираясь на базовые принципы Конституции РФ, Президент и Правительство России, высшие органы власти страны последовательно проводят политический курс на укрепление государственности и национальной безопасности, рост авторитета страны на международной арене, повышение ее экономического потенциала, обеспечение социальной защиты граждан и повышение уровня жизни россиян».

Игорь Артамонов и Владимир Сериков пожелали жителям Липецкой области удачи в добрых делах, благополучия, мира, успехов во всех начинаниях на благо великой России.