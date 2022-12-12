Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили жителей региона с одним из самых значимых государственных праздников – Днем Конституции Российской Федерации, который отмечается сегодня.

«В 2020 году на референдуме россияне все вместе сделали очень важный и ответственный выбор, который повлиял на судьбу страны и всех ее граждан, – говорится в поздравлении. – Обновленная Конституция дала новый импульс дальнейшему развитию России как правовому социальному государству, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие.

Именно эти базовые принципы дают возможность каждому гражданину России полноценно жить и двигаться вперед, реализовывать свои профессиональные и творческие возможности. И главное – чувствовать надежную защиту своих конституционных прав.

Мы все хотим гордиться сильной и процветающей Россией, видеть Липецкую область динамично развивающимся регионом, комфортным для проживания людей, благоприятным для привлечения инвестиций. На это направлена вся социально-экономическая политика правительства региона, основанная на обеспечении конституционных прав и социальных гарантий граждан».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали жителям Липецкой области успехов во всех начинаниях на благо нашего края и великой России, удачи в добрых делах, крепкого здоровья и личного счастья, благополучия и мира.