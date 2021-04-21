Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель облсовета Павел Путилин поздравили жителей региона с Днем местного самоуправления.

“В этой сфере в Липецкой области трудятся более 6 тысяч человек, – говорится в поздравлении. – Этот праздник отмечается 21 апреля в день издания по старому стилю в 1785 году подписанной Екатериной II Жалованной грамоты городам, которая и положила начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. Его роль и значение для развития демократии и гражданского общества с каждым годом повышается.

Служить народу – это нелегкий труд и большая ответственность. Ведь именно от муниципальных служащих, депутатов всех уровней, глав муниципалитетов сегодня зависит настоящее и будущее жителей нашего региона. Каждый день вам удается решать множество сложнейших задач, работать в разных сферах жизнедеятельности. И у вас всегда одна цель – сделать жизнь каждого человека в Липецкой области комфортной и благополучной. Выполнение этой сложной, но почетной миссии невозможно без добросовестного отношения к делу, высокой исполнительности и требовательности к себе и коллегам.

Местное самоуправление является важным связующим звеном между гражданами и государством. Благодаря эффективному сотрудничеству всех структур власти, слаженной работе, профессиональной компетенции и ответственности, а также активности жителей Липецкой области, умению работать сообща и находить взвешенные подходы к решению любых, даже самых сложных вопросов, мы вместе сможем преодолеть все трудности”.

Игорь Артамонов и Павел Путилин пожелали всем, кто трудится в органах местного самоуправления Липецкой области, доброго здоровья, счастья и мира в домах.