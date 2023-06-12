Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили жителей региона с Днем России.

«12 июня жители Липецкой области вместе со всей страной отмечают один из наших главных праздников, – говорится в поздравлении. – День принятия Декларации о государственном суверенитете России стал символом национального единения и нашей общей ответственности за настоящее и будущее Родины.

Мы по праву гордимся Россией и твердо уверены в ее достойном будущем. Наша общая цель – сберечь бесценное наследие, завещанное нам предками, сохранить Отечество для потомков, приумножить его духовное и экономическое богатство.

Страна уверенно движется вперед по пути демократических преобразований, становления гражданских институтов, укрепления нравственных основ. Являясь гражданами Великой России, мы осознаем высокую ответственность и чувствуем себя под защитой сильного государства, которое за свою многовековую историю не раз доказывало, что способно противостоять любым угрозам. Наша сила – в сплоченности россиян для защиты от врага, стремлении к свободной жизни, мирному труду и созиданию.

Главной ценностью для нас всегда была и будет независимость государства. В этом основа непобедимого духа и самоотверженности многонационального русского народа. Ведь патриотизм и мощь Отечества – это единое целое. И в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Вся наша огромная страна встала на защиту Донбасса и его жителей от неофашизма. Помощь СВО, оказанная Липецкой областью и ее жителями, составила 2 миллиарда рублей. В новые российские регионы с гуманитарными конвоями отправлено свыше 300 тонн груза. Сотни волонтеров помогают формировать посылки, сопровождать и передавать их в зону соприкосновения. Липчане восстанавливают Володарский район и дают кров людям, покинувшим свои дома из-за обстрелов.

Одновременно в Липецкой области строятся детские сады, школы и поликлиники, спортивные комплексы и многофункциональные площадки, сельские дома культуры и детские школы искусств. Мы ремонтируем дороги, коммунальные сети, занимаемся газификацией, укрепляем продовольственную безопасность. Вся наша совместная работа направлена на рост экономики и повышение качества жизни людей. В регионе успешно реализуются национальные проекты, потому что мы стремимся сделать липецкую землю еще краше, а липчан – успешнее. И здесь необходим вклад каждого из нас и наши общие усилия.

Уважаемые жители Липецкой области! Спасибо за ваш труд, неравнодушие, добрые дела на благо региона и всей России!»

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали всем жителям Липецкой области здоровья и благополучия, мира, любви и согласия в семьях, уверенности в своих силах и дальнейших побед.