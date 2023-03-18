Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили жителей региона с Днем воссоединения Крыма с Россией, который отмечается сегодня.

«В этом году жители Липецкой области вместе со всей страной отмечают девятую годовщину этого знаменательного события, – говорится в поздравлении. – 18 марта 2014 года Президент страны Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.

Это особая дата в новейшей истории нашей Родины. Крымская весна стала символом национального единения, восстановления исторической справедливости. Россия для каждого из нас – это единое культурное пространство, общие корни и история. Наши предки проливали кровь, защищая и освобождая от захватчиков Севастополь, другие города полуострова. И победа Крымской весны – это достояние всего русского народа.

Все прошедшие с момента воссоединения девять лет Республика Крым и Липецкая область эффективно сотрудничают в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах. Уверены, что наши дружеские связи будут успешно развиваться и в дальнейшем».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали всем мира и благополучия, новых достижений на благо Липецкой области и России.