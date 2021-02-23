Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили ветеранов, офицеров, военнослужащих и всех жителей региона с Днем защитника Отечества.

«23 февраля мы чествуем тех, кто самоотверженно и мужественно защищал родную землю от захватчиков, и тех, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу в Вооруженных силах нашей страны, – говорится в поздравлении. – Этот праздник олицетворяет связь многих поколений защитников Отечества, символизирует их боевые заслуги и самоотверженное служение России.

Сегодня воины-липчане достойно продолжают славные боевые традиции старших поколений. В любой обстановке они остаются верными военной присяге, профессионально выполняют обязанности военной службы, дорожат воинской честью и боевой славой Вооруженных сил. Большой вклад в патриотическое воспитание жителей Липецкой области, повышение престижа военной службы вносят ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы. Ваши славные дела служат примером подрастающему поколению.

Тяжелый ратный труд был, есть и всегда будет в почете в России. И поэтому День защитника Отечества – праздник всех, кто самоотверженно любит Родину и уважает ее историю».

Игорь Артамонов и Павел Путилин пожелали военнослужащим, ветеранам войны и Вооруженных сил, их родным и близким, а также всем жителям Липецкой области доброго здоровья, благополучия, удачи в делах и мира в доме.