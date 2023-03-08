Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днем.

«Вы, наши талантливые и трудолюбивые жительницы Липецкой области, – настоящее богатство региона, его гордость и краса, радость и надежда, – говорится в поздравлении. – 8 Марта сердце каждого мужчины бьется с удвоенной силой. Потому что вы, милые женщины, воплощение нашего счастья, смысл нашей жизни. Любовь, которую щедро дарят ваши преданные сердца, великодушие и красота помогают преодолеть любые жизненные испытания.

В Липецкой области поддержке материнства и детства, оказанию помощи многодетным и малообеспеченным семьям, повышению качества образовательных и медицинских услуг уделяется особое внимание. Действует целый ряд государственных программ, которые способствуют решению этих задач. За выдающиеся заслуги в воспитании детей в Липецкой области учрежден почетный знак «Слава Матери». Эта награда вручается в регионе с 2001 года.

Слова искренней благодарности и любви хочется высказать нашим уважаемым женщинам-ветеранам – участникам войны и труженикам тыла, всем тем, кто посвятил свою жизнь развитию Липецкой области, воспитанию детей и внуков. Многие из вас по праву удостоены высоких правительственных наград. Спасибо за труд, за все, что вы сделали для процветания родного края!

При всех сложностях нашей жизни вы не утратили душевной теплоты и способности к состраданию. Вместе с волонтерами вы собираете и отправляете гуманитарный груз нашим бойцам в зону специальной военной операции, помогаете прибывшим в Липецкую область беженцам из Донбасса. Огромное мужество сегодня требуется женщинам, чьи родные и близкие противостоят националистам, защищают мирное население новых российских территорий, проявляя самоотверженность и героизм. Правительство региона оказывает семьям мобилизованных липчан максимальную поддержку в решении всех возникающих вопросов.

Дорогие женщины! Мы, мужчины, находимся перед вами в неоплатном долгу – за вашу нежность, понимание, терпение. И в этот праздник стремимся быть еще лучше, радовать сюрпризами и особым вниманием.

Желаем вам счастья и любви! Пусть сбудутся все ваши мечты! Пусть в душе всегда будет весна!».