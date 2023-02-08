Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили представителей научного сообщества региона с профессиональным праздником – Днем российской науки, который отмечается сегодня.

«Этот праздник – знак признания огромного вклада многих поколений ученых в развитие нашей страны и в мировой прогресс, – говорится в поздравлении. – Развитие науки во многом определяет не только эффективность экономической и инновационной деятельности, но и социальный, духовный и культурный уровень в обществе.

Современный интеллектуальный комплекс Липецкой области включает вузовскую науку и научные организации. С каждым годом липецкие ученые накапливают неоценимый исследовательский опыт, приумножают научные знания, наращивают научно-технический потенциал, теоретические разработки ученых находят практическое применение. Растет число молодых талантливых людей, работающих в научной сфере.

Традиционно в День российской науки восемь ученых региона получат премию имени Сергея Коцаря, нашего земляка, бывшего ректора Липецкого государственного технического университета, заслуженного деятеля науки и техники РФ. Правительство Липецкой области придает большое значение развитию научной мысли и инновационной инфраструктуры. Движение вперед невозможно без свежих идей и крепкой научной базы. Ваши исследования и практическая работа делают область конкурентоспособной и сильной. Спасибо за ваш труд!»

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали представителям научного сообщества региона здоровья и благополучия, захватывающих тем, успешно реализованных проектов и талантливых учеников.