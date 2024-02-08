Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили представителей научного сообщества региона с профессиональным праздником – Днем российской науки, который отмечается сегодня.

«В этом году исполняется 300 лет Российской академии наук, – говорится в поздравлении. – Ее история началась в 1724 году, когда был издан указ императора Петра I о создании Петербургской академии наук. В 2024-м в России по поручению Президента РФ запланированы мероприятия, посвященные юбилейной дате.

В Липецкой области оказывается всемерная поддержка работникам научной сферы, присуждается премия имени С.Л. Коцаря молодым ученым, вручается областная премия имени Н.Г. Басова за значительный вклад в развитие и популяризацию науки.

Правительство региона придает большое значение развитию научной мысли и инновационной инфраструктуры. Создание новых прорывных проектов невозможно без свежих идей и крепкой научной базы. От вашего таланта и кропотливого труда во многом зависит успех проводимых в регионе и стране социально-экономических преобразований.

В области действуют известные в стране и за рубежом научные организации, современные предприятия, которые выпускают продукцию на основе последних технологических достижений. Достойный вклад в науку вносят преподаватели и студенты, занимающиеся исследовательской деятельностью на кафедрах, инновационных предприятиях и в студенческих лабораториях.

Основными направлениями для них являются инновации и нанотехнологии, черная металлургия, историко-культурное наследие Центрального Черноземья, экология, селекция, генетика, биотехнологии, агрохимия. Научные коллективы и исследователи Липецкой области активно участвуют в международных, федеральных и региональных научных форумах, программах, конкурсах грантов, вносят значительный вклад в создание и развитие липецкой научно-педагогической школы по подготовке специалистов всех уровней».

Игорь Артамонов и Владимир Сериков пожелали липецким ученым захватывающих тем, успешно реализованных проектов и талантливых учеников. «Новая Россия возлагает особые надежды на молодую интеллектуальную элиту, поэтому отдельные пожелания успешной карьеры студентам, чей путь в большую науку только начинается. Настойчивости и самоотверженности вам на этом тернистом пути, блистательных открытий, которые прославят Отечество», – добавили руководители области.