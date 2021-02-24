В Добринке сегодня прошло расширенное совещание с участием глав сельских поселений Грязинского, Хлевенского, Усманского, Липецкого и Добринского районов.

Основным спикером рабочей встречи выступил заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко.

В ходе пленарного обсуждались вопросы развития сельских территорий, был дан подробный анализ работы с обращениями граждан. Кроме того, обсуждались лучшие практики работы органов местного самоуправления по развитию товариществ общественного самоуправления.

Участники встречи уделили повышенное внимание социальным проблемам молодежи, ознакомились с новыми управленческими компетенциями.

Подводя итоги совещания, Александр Рябченко отметил, что все вопросы, вынесенные в повестку дня, имели ярко выраженную социальную направленность. В ближайшие дни подобные мини-симпозиумы пройдут в других муниципалитетах региона.