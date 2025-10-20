Руководители региона поздравили дорожников с профессиональным праздником

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили работников дорожного хозяйства региона с профессиональным праздником.

«Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником, – говорится в поздравлении. – Дороги, которые вы делаете, соединяют сёла, города, регионы. Каждый отремонтированный километр – это новая возможность для развития территорий. В любую погоду, в любое время года вы гарантируете безопасность и комфорт тысячам жителей.

За последние шесть лет в Липецкой области обновлено почти две тысячи дорог. Это региональные трассы и городские магистрали. Отремонтированы 28 мостов. В этом году работа продолжается в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Будет отремонтировано 275 километров региональных и около 200 километров муниципальных дорог. Продолжается работа по обновлению 20 мостовых сооружений и строительству 48 километров линий наружного освещения.

Благодарим за ваш неустанный труд, преданность делу и ответственность. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и новых профессиональных достижений