Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили жителей региона с 67-й годовщиной образования области. Указ о создании Липецкой области подписал Президиум Верховного Совета СССР 6 января 1954 года. Регион образован из окраинных районов Орловской, Воронежской, Рязанской и Курской областей.

«Наш регион обладает уникальной историей и богатым культурным наследием, огромным потенциалом, здесь живут талантливые и сильные люди с настоящим русским характером, – говорится в поздравлении. – Липецкая область – разная и многоликая. Каждый муниципалитет вносит особые черты в ее образ. Города и районы уверенно развиваются, бережно сохраняя память о своих предках, укрепляя лучшие традиции трудолюбия и гостеприимства.

В летопись региона вошло немало дат и имен, прославивших наше Отечество. Среди них – лауреаты Нобелевской премии физик Николай Басов и писатель Иван Бунин, всемирно известные композитор Тихон Хренников, писатели Михаил Пришвин и Евгений Замятин.

Регион прочно удерживает позиции одного из крупнейших индустриальных и аграрных центров России. Липецкая область лидирует в стране по многим показателям социально-экономического развития. В регионе создается благоприятный инвестиционный климат, реализуются масштабные проекты в социальной сфере, наращиваются темпы и объемы строительства, повышается уровень жизни людей. Наши производители выходят на международные рынки и формируют новый бренд Липецкой области как индустриально развитого, инновационного региона.

Липчане никогда не отступали перед трудностями и настойчиво шли к поставленной цели. Сегодня как никогда нам нужно быть вместе, поддерживать друг друга. Только единой командой мы сможем передать нашим детям и внукам стабильный и динамично развивающийся регион с перспективой на будущее».

Игорь Артамонов и Павел Путилин пожелали всем жителям Липецкой области новых достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия.