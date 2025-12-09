Руководители региона поздравили липчан с Днём Героев Отечества

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили жителей региона с Днём Героев Отечества.

«Сегодня особый день, когда мы выражаем глубочайшее уважение мужеству и самоотверженности всех, кто в разные эпохи вставал на защиту Отечества, — говорится в поздравлении. — Мы помним и чтим Героев, чья стойкость и отвага стали прочной основой нашей страны и гордостью липецкой земли.

Славные традиции продолжают наши современники, которые выполняют задачи в ходе специальной военной операции. Они – достойные продолжатели славных традиций, защищающие суверенитет и безопасность России, проявляющие беспримерное мужество и верность долгу.

Наш регион вносит весомый вклад в общее дело во имя Победы. Липчане с достоинством служат Отечеству. Мы создали четыре именных артиллерийских дивизиона, которые сегодня действуют на передовой.

Гордимся земляками и поддерживаем их. Каждый, кто служит сегодня, вписывает новую страницу в историю мужества. Спасибо за вашу стойкость. Низкий поклон ветеранам всех поколений. Крепкого здоровья, душевного спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. С Днём Героев Отечества!»