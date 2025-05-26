Руководители региона поздравили липчан с Днём российского предпринимательства

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель регионального парламента Владимир Сериков поздравили жителей Липецкой области с Днём Российского предпринимательства.

«В ваш профессиональный праздник, хочется отметить, что вы – настоящие профессионалы; не просто участники рынка, а те, кто ежедневно превращает идеи в рабочие места, смелые замыслы – в реальные проекты, а упорный труд – в благополучие тысяч семей, – говорится в поздравлении.

В нашем регионе больше 40 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса – 40 тысяч доказательств того, что в Липецкой области есть всё для развития: и традиции, и современные подходы, и поддержка, и возможности, и главное – люди с горящими глазами и желанием трудиться.

Когда видишь, как растут ваши предприятия, вспоминаются лучшие страницы нашей истории – те, где купцы и промышленники строили не только фабрики, но и школы, больницы, целые города. Сегодня вы продолжаете эту славную традицию. Мы видим вашу помощь в ремонте образовательных и культурных учреждений, благоустройстве скверов и парков, поддержке наших бойцов и во многом другом.

Со своей стороны мы стараемся оказывать необходимую поддержку вашим начинаниям. К примеру, в минувшем году предоставили субъектам МСП поддержку в виде льготных займов на сумму более 813 млн рублей.

В этом году мы сделали ещё один шаг в поддержке местных производителей – создали Центр развития креативных индустрий. ИТ-стартапы, дизайнерские мастерские, ремесленные производства – теперь у творческих предпринимателей есть своя площадка для роста. Первым ярким результатом стало открытие мультибрендового пространства «АРТ-ПОДИУМ» в Липецке, где наши дизайнеры и мастера представляют свои коллекции. Это не просто торговая точка, а витрина талантов нашей области, место, где рождается новый, современный облик липецкого предпринимательства».

Игорь Артамонов и Владимир Сериков пожелали липецким смелых идей, которые будут менять к лучшему нашу область; сплочённых команд; надёжных партнёров и вдохновения в каждом новом проекте.