Руководители региона поздравили липчан с Днём семьи, любви и верности

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили жителей региона с Днём семьи, любви и верности.

«В суете дней мы часто забываем о самом главном – о том, что у нас есть место, куда мы всегда можем вернуться, де нас не судят, не оценивают, не требуют быть идеальными, где просто любят такими, какие мы есть, – говорится в поздравлении. – Семья – это не только кровное родство. Это люди, с которыми мы делим жизнь. Это тихие дни в кругу близких, активные выходные с детьми, вечерние прогулки, долгие разговоры, тёплые объятия. Это когда не надо ничего объяснять, потому что тебя понимают. Когда поддерживают, даже если не со всем согласны. Когда ждут, несмотря ни на что.

Мы часто не замечаем, как драгоценны эти обычные вещи. Но однажды, оглянувшись назад, понимаем: именно они и наполняют нашу жизнь смыслом.

В Липецкой области мы стараемся создавать условия, чтобы семьи чувствовали поддержку. Чтобы у молодых родителей была уверенность в завтрашнем дне. Чтобы дети росли в заботе и безопасности. Чтобы старшее поколение не чувствовало себя одиноким. Мы строим жильё, открываем школы и детские сады. Чтобы вы могли растить детей, строить планы и просто быть вместе. Потому что семья – наша опора и наша сила.

Давайте беречь свои семьи. Ценить каждую минуту рядом. Пусть любовь не угасает, верность не ослабевает, а дом всегда будет местом, куда хочется возвращаться».