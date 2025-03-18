Руководители региона поздравили липчан с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель регионального парламента Владимир Сериков поздравили липчан с Днём воссоединения Крыма с Россией.

«Это событие, произошедшее в 2014 году, стало символом единства и исторической справедливости, – говорится в поздравлении. – Крым – не просто полуостров, это часть нашей истории, культуры и души. Воссоединение Крыма с Россией стало возможным благодаря волеизъявлению его жителей, которые на референдуме 16 марта 2014 года подавляющим большинством голосов высказались за возвращение в состав нашей страны.

За эти годы Крым преобразился: построены новые дороги, школы и больницы. Главный символ воссоединения – Крымский мост. Он стал не просто инженерным чудом, а настоящим подтверждением мощи нашей страны. Туристы со всей России и мира снова открывают красоты полуострова, а его жители чувствуют себя частью большой и сильной России.

Этот праздник – не только о Крыме, но и о нас. О том, как важно помнить свою историю, беречь традиции, поддерживать друг друга. Липецкая область, как и вся Россия, гордится этим событием и всегда рядом с крымчанами».

Игорь Артамонов и Владимир Сериков пожелали всем здоровья, благополучия и мирного неба.