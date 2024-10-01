«В Липецкой области живёт больше 300 тысяч людей старшего поколения, — говорится в поздравлении. — Вы — наша мудрость, наш опыт. Вы передали нам знания, традиции и ценности, которые формируют будущее.

Мы бесконечно признательны и благодарны нашему старшему поколению. Стараемся окружить вас заботой и теплом. Проект «Липецкое долголетие» объединяет уже почти 28 тысяч липчан пожилого возраста. Помогает уделить внимание каждому, ведь занятия здесь можно найти по самым разным направлениям, от творчества до спорта.

Благодаря платформе «Патронаж» можно быть круглосуточно на связи со своим семейным куратором. Это тот случай, когда цифровизация сближает – дает возможность узнать о потребностях, быстро реагировать на обращения, анонсировать мероприятия и расписание занятий в регионе. Сегодня к системе «Патронаж» подключено уже более 14 тысяч наших пожилых липчан.

В прошлом году мы открыли «Мой социальный центр». Теперь у людей старшего поколения есть кулинарная студия, арт-пространство, фитобочки, ингаляторий, массажный кабинет, спортзал и йога, соляная пещера. Аналогичный центр скоро откроем в Ельце.

С праздником вас, дорогие наши! Желаем здоровья, счастья и долгих лет жизни!»