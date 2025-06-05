Руководители региона поздравили липчан с Всемирным Днём окружающеей среды

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили экологов региона с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«Хочется сказать самые тёплые слова в адрес тех, кто бережёт нашу удивительную природу, кто каждый день делает липецкий край чище, зеленее, комфортнее, – говорится в поздравлении. – Благодаря вашему труду Липецкая область вошла в десятку лучших регионов страны в «Зелёном рейтинге». За год выбросы в воздух сократились на 14,3 тысячи тонн. Скоро будет запущен современный Экотехнопарк, который станет одним из самых экологичных в стране. Вашими усилиями расчищены десятки километров рек, восстанавливаются пруды. Создана современная инфраструктура обращения с отходами: 18 тысяч мест сбора ТКО и 36 тысяч контейнеров – обеспеченность населения контейнерами и площадками одна из самых высоких по стране.

За всем этим стоит ваша любовь к родному краю. Спасибо вам за то, что вкладываете душу в своё дело, учите жить в гармонии с природой. Вы не просто выполняете работу, вы создаёте будущее для новых поколений».

Руководители региона пожелали экологам здоровья и благополучия, достижения всех целей чтобы деятельность всегда была наполнена смыслом, а результаты радовали.