Руководители региона поздравили липецких полицейских с профессиональным праздником

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.

«Ваша служба требует высокой ответственности, дисциплины и готовности действовать в самых сложных ситуациях, – говорится в поздравлении. – Вы обеспечиваете правопорядок, защищаете граждан от преступных посягательств, первыми приходите на помощь тем, кто оказался в беде. От вашей работы напрямую зависит безопасность людей и стабильность в регионе.

В Липецкой области с начала этого года на 20,3% снизилось количество преступлений, в том числе благодаря мерам профилактики. На 11,5% увеличилось количество раскрытых сотрудниками органов внутренних дел преступлений прошлых лет. Общая раскрываемость составила 58,3%, что выше среднего показателя по ЦФО и России.

За последние годы в регионе многое сделано для укрепления материально-технической базы органов внутренних дел. Совершенствуется система подготовки кадров, внедряются современные технологии. Но главное – это люди, которые выбрали для себя эту непростую профессию и достойно несут свою службу.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе на благо Липецкой области и всей России».