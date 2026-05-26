Руководители региона поздравили липецких предпринимателей с профессиональным праздником

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили бизнесменов региона с Днём российского предпринимательства.

«Благодаря вам у каждого из нас есть то, что делает жизнь приятнее, комфортнее, стабильнее: свежий хлеб к завтраку, любимая кофейня по пути на работу, детский праздник без лишних хлопот, саженцы для дачи, фермерские магазинчики, круглосуточная автомойка, медпомощь для любимых питомцев и многое другое, – говорится в поздравлении. – За каждой из этих услуг и товаров – конкретный предприниматель. Чаще всего представитель малого или среднего бизнеса. Человек, который рискнул, вложился, организовал и теперь отвечает за качество.

В Липецкой области таких людей с каждым годом всё больше – сегодня уже 42 тысячи. Это исторический максимум для региона. Где-то открывается пекарня, где-то – мастерская, кто-то запускает ИT-стартап. У кого-то это семейное дело, кто-то начинал с одного станка, а теперь у него цех. У каждого своя история. Но все они – про желание делать, а не ждать. Про то, чтобы не сидеть на месте.

В прошлом году у нас особенно активно развивались сфера связи, культура, спорт и досуг, энергетика, образование. Сегодня каждый третий работающий житель области трудится в МСП, а почти четверть налоговых поступлений в бюджет обеспечивают именно малые и средние предприятия.

Мы первыми в Черноземье запустили отбор в реестр креативных индустрий. Это даёт нашим предпринимателям официальный статус и доступ к льготным микрозаймам, поручительствам Фонда поддержки МСП, бесплатным образовательным программам, консультациям, услугам центров «Честный знак» и «Мой бизнес». В прошлом году количество креативных предпринимателей в регионе выросло на 18% – выше общероссийского темпа».

Губернатор и спикер регионального парламента выразили признательность работающим в Липецкой области предпринимателям, а также пожелали уверенности и надёжных партнёров.