Руководители региона поздравили липецких соцработников с профессиональным праздником

Губернатор региона Игорь Артамонов и Председатель Липецкого областного

Совета депутатов Владимир Сериков поздравили социальных работников с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«Сегодня хочется сказать вам самые тёплые слова благодарности за ваш невероятно важный труд, – говорится в поздравлении. – Благодаря вам одинокие пожилые люди обретают поддержку, семьи в трудных ситуациях находят выход, малыши получают шанс на счастливое детство, люди с ограниченными возможностями здоровья чувствуют себя нужными. Ваша работа – подвиг милосердия.

Ежедневно вы помогаете 16 тысячам земляков, среди которых 2,3 тысячи – те, кто особенно нуждается в заботе и уходе. Работаете в 10 крупных больницах, поддерживая пациентов и их семьи, помогая им ориентироваться в сложных ситуациях. Возвращаете надежду тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, включая людей без определённого места жительства, помогая им восстановить документы и связи с родными. Дарите радость и активность 34 тысячам участников проекта «Липецкое долголетие», организуя для них спорт, творчество и общение. Создаёте уют и комфорт для пожилых людей в новом современном корпусе «Введенский», где технологии «Умного дома» делают жизнь легче, а ваша забота – теплее. Объединяете поколения через волонтёрские проекты, где 250 добровольцев дарят своё внимание и дружбу тем, кто особенно в них нуждается».

Руководители региона пожелали соцработникам крепкого здоровья, душевных сил, счастья, и чтобы их собственные семьи были окружены такой же заботой, какую они дарят другим.