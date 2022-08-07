Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником – Днем железнодорожника, который отмечается сегодня.

«Железнодорожники Липецкой области обеспечивают четкую и бесперебойную работу могучего механизма, перевозя пассажиров и миллионы тонн грузов, – говорится в поздравлении. – Свыше 4600 тружеников железнодорожного комплекса региона – машинисты и проводники, диспетчеры и путейцы, дежурные, кондукторы и мастера, ремонтники и осмотрщики – вместе делают одно важное и нужное дело.

Слаженное взаимодействие Юго-Восточной железной дороги с Липецкой областью традиционно находится на высоком уровне. Между ОАО «РЖД» и регионом подписано соглашение о сотрудничестве на 2022-2024 годы. Оно определяет ключевые направления работы в сфере повышения качества грузовых и пассажирских перевозок, обеспечения безопасности движения, а также использования научно-производственного потенциала области в реализации инновационных проектов развития железнодорожного транспорта.

Постоянно совершенствуется и развивается инфраструктура отрасли. В прошлом году команда ОАО «РЖД» ввела в эксплуатацию обновленный путепровод на станции Грязи-Волгоградские. Это позволило значительно повысить безопасность движения автомобилей и поездов.

Ветераны-железнодорожники заслуживают особых слов благодарности. Их волей, энергией, упорным трудом создавалась слава отрасли, формировались устои трудового коллектива. Уверены, что пришедшие им на смену и верные традициям молодые работники железнодорожного комплекса Липецкой области будут и в дальнейшем приумножать профессиональные достижения.

Дорогие друзья! Многие из вас в праздничный день на рабочих местах – в кабинах локомотивов, за диспетчерскими пультами, на путях и перегонах. Спасибо вам за добросовестный труд!».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали всем железнодорожникам региона крепкого здоровья, личного счастья, успехов в добрых делах и начинаниях на благо Липецкой области и России.