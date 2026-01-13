Руководители региона поздравили липецких журналистов с Днём российской печати

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили журналистов региона с Днём российской печати.

«Журналистика – это особенное призвание, требующее острого ума, чуткого сердца и твёрдой гражданской позиции. Вы первыми узнаёте новости и рассказываете о важных событиях в жизни региона и страны. В эпоху стремительных перемен именно от вашей работы во многом зависит, насколько ясно мы видим происходящее вокруг, насколько точно понимаем смысл событий и насколько уверенно можем строить будущее.

Сегодня липецкая журналистика активно развивается в самых современных форматах: от качественных интернет-изданий до оперативных и живых репортажей в социальных сетях. Вы говорите с аудиторией на её языке, оставаясь при этом верными главным принципам профессии: правде, объективности и ответственности.

Ваши победы на федеральном уровне – лучшее подтверждение высокого уровня липецкой журналистики. Вы регулярно подтверждаете свой профессионализм на главных отраслевых конкурсах страны. Так, на недавнем Форуме современной журналистики «Вся Россия – 2025» журналисты нашего региона завоевали целый ряд престижных наград. А телеканал «Липецкое время» с программой «Музыкальная подмена» выиграл главный телевизионный конкурс страны и, получив «ТЭФИ-Регион», липчане доказали, что способны создавать контент, задающий новые творческие стандарты для всей России.

Благодарим журналистов за требующий полной самоотдачи труд. За то, что вы находитесь в самой гуще событий, чтобы донести до людей суть. За ваш вклад в развитие гражданского общества и процветание Липецкой области.

Пусть вдохновение никогда не заканчивается, а новые форматы и смелые идеи покоряют не только липецкую, но и федеральную аудиторию. Здоровья и ярких профессиональных взлётов.