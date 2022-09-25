Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили работников и ветеранов машиностроительного комплекса региона с профессиональным праздником – Днём машиностроителя, который отмечается сегодня.

«Для Липецкой области машиностроение – важнейший сектор экономики, одна из базовых отраслей нашей промышленности, – говорится в поздравлении. – Сегодня это – инновационная и высокопроизводительная сфера, где трудятся свыше 14 тысяч человек. Конструкторы, инженеры, проектировщики – мы гордимся каждым и благодарим вас за верность выбранной профессии и самоотверженный труд.

В настоящее время перед машиностроительным комплексом стоят важнейшие задачи по модернизации производства, импортозамещению и переходу на совершенно новый уровень качества. В Липецкой области в этом направлении ведётся большая работа – внедряются современные технологии, производится инновационная продукция и, несмотря на непростые экономические условия, создаются новые рабочие места и реализуются масштабные проекты. Один из таких – завод по производству электромобилей в Краснинском районе. Предприятие значимое не только для региона, но и для страны в целом. Убеждены, что липецкие машиностроители внесут весомый вклад в развитие новой отечественной автомобильной марки.

Выражаем искреннюю благодарность всем работникам машиностроительной отрасли региона и ветеранам за многолетний и плодотворный труд. Желаем крепкого здоровья, достижения поставленных целей, благополучия и новых успехов в труде на благо России!».