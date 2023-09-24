Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили работников и ветеранов машиностроительного комплекса региона с профессиональным праздником – Днём машиностроителя, который отмечается сегодня.

«Машиностроительный комплекс по праву считается локомотивом промышленного производства, играет ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета России, обороноспособности страны, производстве современной, конкурентоспособной продукции, – говорится в поздравлении. – Без развития машиностроения невозможно решать задачи по модернизации национальной экономики и перевода ее на инновационный путь развития.

Труд инженеров, изобретателей, рабочих лежит в основе создания техники самого широкого применения – от товаров народного потребления до оборудования военного назначения, что сегодня особенно важно. Это их руками в Липецкой области в 2022 году произведено продукции на 41 миллиард рублей вопреки западным санкциям и возникшим сложностям с поставкой сырья и комплектующих, а также необходимостью выстраивать новые логистические цепочки.

В преддверии профессионального праздника более 30 представителей машиностроительного комплекса региона отмечены ведомственными и областными наградами. Ветераны отрасли заслуживают особого почтения. Благодаря их многолетнему труду у молодых машиностроителей есть отличный пример добросовестного служения своему делу.

Уверены, что богатый опыт, традиции и профессионализм наших машиностроителей позволят эффективно решать задачу повышения конкурентоспособности липецкой продукции на внутреннем и внешнем рынках. Желаем работникам и ветеранам липецкого машиностроения крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде на благо родного края и всей России!»