Руководители региона поздравили машиностроителей Липецкой области с профессиональным праздником

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили работников и ветеранов машиностроительного комплекса региона с профессиональным праздником – Днем машиностроителя, который отмечается в России сегодня.

«Липецкая область гордится уникальным опытом многих поколений инженеров, квалифицированных рабочих, достижениями научной и конструкторской мысли, производственными свершениями отрасли, – говорится в поздравлении. – Благодаря труду машиностроителей осваиваются передовые технологии, выпускается продукция, удовлетворяющая самым высоким стандартам качества.

Машиностроение – важнейший сектор экономики любой высокоразвитой страны. Это базовая отрасль промышленности, благодаря которой создается более 41 процента валового регионального продукта. В Липецкой области более 12,5 тысячи машиностроителей трудятся на 250 крупных, средних и малых предприятиях. Ежегодно они отгружают продукцию на сумму около 50 миллиардов рублей.

Основными центрами машиностроения в регионе являются Липецк, Елец, Грязи, Лебедянь, Чаплыгин и Усмань. Позитивное влияние на формирование конкурентоспособного машиностроительного комплекса оказало развитие особых экономических зон промышленно-производственного типа как федерального, так и регионального уровней».

Игорь Артамонов и Павел Путилин пожелали работникам и ветеранам липецкого машиностроения крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде на благо России.