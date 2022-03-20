С Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается в России сегодня, тружеников и ветеранов отрасли поздравили глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

«Сегодня для всех нас нет более желанной цели, чем сделать Липецкую область удобной и комфортной для проживания, – говорится в поздравлении. – Это во многом зависит от профессионализма и компетентности работников сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Трудно переоценить значение вашего повседневного труда для каждого липчанина.

Бытовое обслуживание, без сомнения, являются одним из значимых секторов экономики, и приятно отметить, что год за годом эта отрасль в регионе стабильно развивается. Расширяется сеть специализированных предприятий по уборке, ремонту помещений, автотранспорта, бытовой техники. Появляются новые виды услуг, повышается их качество, в том числе для жителей сельских территорий. За прошлый год объем оказанных услуг составил 12 миллиардов рублей. За добросовестный труд к профессиональному празднику более 60 тружеников отмечены ведомственными и областными наградами.

Не менее важны для повседневной жизни каждого человека чистота на улицах и в подъездах домов, благоустроенные дворы, бесперебойное снабжение водой, теплом и электроэнергией. Липецкая область стабильно перевыполняет показатели национального проекта «Жилье и городская среда» по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда. К концу 2021 года жилищные условия улучшили 2297 человек. Благодаря поддержке Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ было расселено 35,3 тысячи квадратных метров ветхого жилья.

По реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Липецкая область находится в числе лидеров в рейтинге субъектов Российской Федерации. За прошедший год благоустроено 110 общественных пространств, в этом запланировано обновить еще 117.

Дорогие друзья, спасибо за неустанный каждодневный труд! Уверены, что ваш опыт и преданность профессии помогут и дальше развивать индустрию бытового обслуживания и сферу ЖКХ Липецкой области».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали всем труженикам сферы бытовых услуг и ЖКХ Липецкой области крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых достижений в труде.