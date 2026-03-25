Руководители региона поздравили работников культуры с профессиональным праздником

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили жителей региона с Днём работника культуры, который отмечается сегодня.

«Культура – душа народа, и то, как она развивается, говорит о многом, – отмечается в поздравлении. – Мы строим новые учреждения, преображаем библиотеки и музеи, создаём пространства, где юные дарования могут творить на самом современном уровне, сохраняя при этом традиции липецкой земли.

Совсем скоро в поселке Солидарность Елецкого округа появится новая Детская школа искусств. Для сельских ребят это возможность учиться музыке и живописи рядом с домом – как у их сверстников в областном центре. Капитальный ремонт в областной научной библиотеке вернёт ей статус главной книжной сокровищницы и современного интеллектуального центра. А обновлённый актовый зал в краеведческом музее станет уютнее и технологичнее для выставок и встреч.

Идёт ремонт в Театре Толстого. Капитальные перемены ждут ДК «Рудничный» в Липецке, Городской культурно-досуговый центр в Чаплыгине и Лев-Толстовский центр культуры и досуга. После модернизации это будут центры притяжения для людей всех возрастов.

В этом году появятся новые детские культурные центры на базе ОЦКНТ, Добринской библиотечной системы, краеведческого музея и ЛОУНБ. А в Лебедяни откроется школа креативных индустрий – пространство для саморазвития, где будут учить современному искусству, дизайну, звукорежиссуре.

Развитие отрасли – это и активная гастрольная деятельность. Наши коллективы всё чаще выезжают с концертами, знакомя жителей разных уголков области и страны со своим творчеством. И мы всегда рады принимать лучших артистов из других регионов. Этот культурный обмен делает жизнь ярче и насыщеннее.

Всё это – результат вашего ежедневного труда, таланта и преданности делу. Благодарим каждого из вас за вклад в развитие области. За то, что сохраняете традиции и создаёте новое, делаете жизнь в регионе насыщенной и интересной.

Желаем вдохновения, новых творческих побед, благодарных зрителей. Пусть в вашей жизни будет столько же красок, радости и тепла, сколько вы дарите людям».