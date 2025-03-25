Руководители региона поздравили работников культуры с профессиональным праздником

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель регионального парламента Владимир Сериков поздравили работников культуры с профессиональным праздником.

«Благодаря вашим талантам и любви к своему делу культурная жизнь в Липецкой области постоянно развивается, а традиции гармонично сочетаются с современностью, – говорится в поздравлении. – Вместе с вами мы воплощаем в жизнь множество проектов – ремонтируем, реконструируем, оснащаем, проводим фестивали, учим прекрасному молодое поколение.

В 2024 году наиболее ярким событием стало завершение реконструкции концертного зала «Октябрь» в Липецке, который стал самым современным культурным пространством в регионе и домом для прославленного театра танца «Казаки России». Мы капитально отремонтировали четыре Дома культуры в сельской местности и детскую школу искусств в Добринке. Создали ещё две модельные библиотеки. Приобрели новое электронное оборудование для главного музея области – краеведческого. Укрепили материально-техническую базу трёх театров. Всё это – шаги к тому, чтобы культура была доступной каждому жителю.

Минувший год запомнился и яркими событиями. Почти 100 коллективов из нашего региона выступили на международной выставке-форуме «Россия». В Липецке состоялся I Международный фестиваль театров кукол «Липовый цвет», участниками которого стали профессиональные коллективы из разных городов нашей страны, а также из Армении, Беларуси, Бразилии и Ирана. Реализованы крупные выставочные проекты при сотрудничестве с Российской академией художеств, музеем-памятником «Исаакиевский собор», музеем имени Андрея Рублёва. За год мы провели четыре кинофестиваля и всероссийский конкурс кинопроектов, который собрал участников из 58 городов».

Игорь Артамонов и Владимир Сериков пожелали работникам культуры, чтобы каждый их день был наполнен творческими успехами, вдохновением и признанием.