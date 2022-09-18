Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили работников лесного хозяйства региона и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«По итогам 2021 года Липецкая область впервые возглавила рейтинг Рослесхоза по эффективности ведения лесного хозяйства и стала лучшей в стране, – говорится в поздравлении. – Это заслуга работников лесной отрасли региона, которые занимаются охраной и воспроизводством лесов и лесных насаждений на территории более 228 тысяч гектаров. За последние восемь лет в сложные пожароопасные периоды труженики лесхозов и Лесопожарного центра, проявляя высокую ответственность и мастерство, не допускали пожаров на территории государственного лесного фонда.

Лучшие работники лесной отрасли Липецкой области получили заслуженные награды за добросовестный труд. Убеждены, что и в дальнейшем вы будете бережно и эффективно использовать потенциал лесов нашего региона, активно заниматься лесовосстановлением и лесоразведением, способствуя экономическому развитию Липецкой области и России.

Дорогие друзья! Примите слова благодарности за профессионализм, самоотверженность, преданность своему делу. От всей души желаем вам здоровья, счастья и благополучия!».