Руководители региона поздравили работников сферы бытового обслуживания и ЖКХ с профессиональным праздником

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель регионального парламента Владимир Сериков поздравили работников сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником.

«Вы – настоящие мастера своего дела; создаёте уют, заботу и удобство для каждого, – говорится в поздравлении. – Ваша работа – это основа комфортной жизни, и она действительно важна для всех: от больших городов до маленьких сёл.

В нашем регионе трудятся более 5 тысяч специалистов сферы бытового обслуживания, которые работают на 2,7 тысячах предприятий. Благодаря вам появляются новые услуги, повышается их качество, и наши жители чувствуют заботу.

Многое делаем в благоустройстве и сфере жилищно-коммунального хозяйства. Липецкая область достойно выполнила показатели национального проекта «Жильё и городская среда». В этом году приступаем к реализации нового нацпроекта – «Инфраструктура для жизни», в рамках которого продолжим благоустраивать наши сёла и города, модернизировать инженерные сети, строить новые дома для расселения аварийного жилфонда.

Руководители региона поблагодарили сотрудников сферы бытового обслуживания и ЖКХ за труд. Пожелали им крепкого здоровья, вдохновения, новых идей и сил для реализации всех задуманных планов.