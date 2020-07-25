Руководители региона поздравили работников торговли Липецкой области с профессиональным праздником

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили работников и ветеранов сферы потребительского рынка с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«Жизнь каждого человека неразрывно связана с индустрией торговли, – говорится в поздравлении. – Несомненно, от профессионализма, ответственности работников отрасли во многом зависит здоровье и благополучие жителей региона.

Липецкая область лидирует в сфере торговли и общественного питания как по сравнению с соседними регионами, так и в целом по стране. Потребительские цены на основные социально значимые продовольственные товары в регионе остаются одними из самых низких в России.

В этом году сложный период ограничений показал, насколько важно обеспечить бесперебойную торговлю продуктами питания и товарами первой необходимости. Совместная работа органов власти и тружеников сферы потребительского рынка способствовала бесперебойному обеспечению жителей Липецкой области всем необходимым. Случаев отсутствия в продаже каких-либо товаров, особенно социально значимых продуктов, в регионе не было.

Дорогие друзья! Уверены, что и в дальнейшем ваши усилия будут направлены на повышение престижа профессии и культуры обслуживания покупателей. От вашей компетентности, доброжелательности, а порой просто улыбки, зависит настроение каждого жителя области».

Игорь Артамонов и Павел Путилин пожелали всем работникам торговли, а также ветеранам отрасли здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и новых ярких бизнес-идей.