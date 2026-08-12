Руководители региона поздравили сотрудников Липецкого авиацентра с Днём ВВС

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили лётчиков, ветеранов и всех сотрудников Липецкого авиацентра с Днём военно-воздушных сил.

«ВВС – надёжный щит нашей страны, – говорится в поздравлении. – Вы ежедневно защищаете воздушные рубежи России, обеспечиваете безопасность и спокойствие миллионов людей. Ваша служба требует высочайшей ответственности, выдержки и самоотдачи.

Особую гордость вызывает Липецкий авиацентр, который по праву считается одним из лучших в стране. Именно здесь готовят настоящих асов – лётчиков, способных выполнять сложнейшие боевые задачи. Пилотажная группа «Соколы России» демонстрирует всему миру силу и мастерство российской авиации.

Мы гордимся историей нашей авиации, её героями. Особые слова благодарности – ветеранам. Ваш боевой путь, ваши мужество и мудрость навсегда останутся примером для новых поколений защитников Отечества. Вы заложили традиции, которые сегодня продолжает современная авиация. Спасибо вам за службу, за верность долгу и любовь к Родине.

Желаем крепкого здоровья, боевого настроения и семейного благополучия. Пусть каждый полёт будет безопасным, а на земле вас всегда ждут родные и близкие».